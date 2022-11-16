Такі дані випливають з нового звіту Prime Global Cities Index за третій квартал 2022 року, представлений компанією Knight Frank.

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Що відомо про дослідження

Prime Global Cities Index відстежує зміни цін на преміальне житло (5% ринку) у 45 містах світу. Ціни не враховують інфляцію та розраховуються у місцевій валюті.

У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев'ять.

Де найдорожче та найдешевше

У десятку міст з найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:

Дубай (ОАЕ) – зростання на 88,8%,

Майамі (США) – зростання на 30,8%,

Токіо (Японія) – зростання на 17%,

Лос-Анджелес (США) – зростання на 13,6%,

Голд-Кост (Австралія) – зростання на +11,3%,

Цюріх (Швейцарія) – зростання на 10,7%,

Единбург (Шотландія) – зростання на 9,9%,

Берлін (Німеччина) – зростання на 9,4%,

Сеул (Південна Корея) – зростання на 8,9%,

Тайбей (Тайвань) – зростання на +8,6%.



20 міст світу із найстрімкішим подорожчанням елітної нерухомості / скриншот 24 каналу

Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу: