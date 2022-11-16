Такі дані випливають з нового звіту Prime Global Cities Index за третій квартал 2022 року, представлений компанією Knight Frank.
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Що відомо про дослідження
Prime Global Cities Index відстежує зміни цін на преміальне житло (5% ринку) у 45 містах світу. Ціни не враховують інфляцію та розраховуються у місцевій валюті.
У третьому кварталі 2022 року середнє річне зростання цін на елітну нерухомість у 45 містах світу становило 7,5%. Для порівняння, у першому кварталі річне зростання становило 10%. Однак у квартальному обчисленні (з липня по вересень) у 19 містах із 45 ціни на елітне житло знизилися. У першому кварталі таких міст було лише дев'ять.
Де найдорожче та найдешевше
У десятку міст з найзначнішим річним зростанням цін на преміальне житло увійшли:
- Дубай (ОАЕ) – зростання на 88,8%,
- Майамі (США) – зростання на 30,8%,
- Токіо (Японія) – зростання на 17%,
- Лос-Анджелес (США) – зростання на 13,6%,
- Голд-Кост (Австралія) – зростання на +11,3%,
- Цюріх (Швейцарія) – зростання на 10,7%,
- Единбург (Шотландія) – зростання на 9,9%,
- Берлін (Німеччина) – зростання на 9,4%,
- Сеул (Південна Корея) – зростання на 8,9%,
- Тайбей (Тайвань) – зростання на +8,6%.
20 міст світу із найстрімкішим подорожчанням елітної нерухомості / скриншот 24 каналу
Річний спад цін на елітне житло зафіксовано у семи містах світу:
- Веллінгтон (-18%),
- Франкфурт (-9,4%),
- Стокгольм (-5,2%),
- Гуанчжоу (-2,5%),
- Джакарта (-2%),
- Ванкувер (-1,7%),
- Куала-Лумпур (-0,5%).