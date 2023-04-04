Як обрати ламінат для свого житла: ось що вам потрібно знати

Ремонт найкраще починати з підлоги та укладання підлогового покриття. Для цього серед всіх матеріалів дуже часто обирають саме ламінат.

Ламінат є оптимальним варіантом на довгі роки. Асортимент ламіната є дуже великий: від автентичних з імітацією натурального дерева до білих і темних з різними візерунками.

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Види ламіната

Ламінована підлога може бути:

вологостійка;

стандартна.

Під час вибору підлогового покриття орієнтуйтеся на зносостійкість. Цей параметр залежить першочергово від товщини ламіната. Для прохідних ділянок найкраще вибрати 33 клас покриття.

Як вибрати колір

Якщо правильно підібрати відтінок підлоги, кімната стане значно гарнішою. Вибираючи ламінат, враховуйте ці критерії:

освітлення в кімнаті;

розмір кімнати;

стилістика;

прохідність.

Матеріал буває темний і світлий. Перший варіант варто обирати для просторих приміщень, які візуально хочеться зменшити. У другому випадку – межі підлоги візуально розширяться і приміщення стане більшим. Проте світлі кольори непрактичні. На них буде добре видно бруд і пил. Якщо ви готові постійно прибирати підлогу, то це не стане для вас проблемою.

Загалом пам'ятайте, що підлогу міняють у десять разів рідше, ніж шпалери та нові меблі. Тому треба добре думати під час покупки та звертати особливу увагу на колір і стиль, вологостійкість і довговічність.