Ламинат является хорошим вариантом на долгие годы. Ассортимент ламината очень большой: от аутентичных с имитацией натурального дерева до белых и темных с разными узорами.

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Виды ламината

Ламинированный пол может быть:

влагостойкий;

стандартный.

При выборе напольного покрытия ориентируйтесь на износостойкость. Этот параметр зависит прежде всего от толщины ламината. Для проходных участков лучше всего выбрать 33 класс покрытия.

Как выбрать цвет

Если правильно подобрать оттенок пола, комната станет гораздо красивее. Выбирая ламинат, учитывайте эти критерии:

освещение в комнате;

размер комнаты;

стилистика;

проходимость.

Материал бывает темный и светлый. Первый вариант следует выбирать для просторных помещений, которые зрительно хочется уменьшить. Во втором случае – границы пола визуально расширятся и помещение станет больше. Однако светлые цвета непрактичны. На них будет хорошо видна грязь и пыль. Если вы готовы постоянно убирать пол, это не станет для вас проблемой.

В общем, помните, что пол меняют в десять раз реже, чем обои и новую мебель. Поэтому нужно хорошо думать при покупке и обращать особое внимание на цвет и стиль, влагостойкость и долговечность.