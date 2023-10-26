Речі, які створюють безлад: обов'язково викиньте це зі своїх кухонних шухляд

У кухонних шухлядах ми зберігаємо дуже багато речей, вважаючи, що вони всі нам потрібні. Та насправді ці предмети лише займають місце, створюючи безлад.

Позбутися безладу завжди корисно. На кухні це полегшує процес приготування та будь-якої іншої роботи. Джорджина Бернетт, експерт з усунення безладу в Vintage Cash Cow, радить: "Перегляньте кожен предмет у шухляді один за одним і подумайте, чи він вам справді потрібен, чи будете ви його використовувати знову. Можливо, якась річ просто займає місце".

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Зрештою, на основі власних спостережень, експерти виокремили речі, які точно зайві у ваших кухонних шухлядах. Щось із цього мінісписку у вас точно є.

Тріснутий чи надщерблений посуд

Посуд із подряпинами чи тріщинами є не лише непотрібним, а й небезпечним, якщо об нього випадково поранитися. Однак у багатьох з нас виникає спокуса залишити пошкоджений посуд, мовляв, ще знадобиться.

Знайте: ви просто себе обманюєте. Якщо ви придбайте новий набір посуду і почнете ним користуватися, то забудете про старий, який лежить у вашій шухляді. А може, ви вже це робили.

Одноразові або застарілі кухонні інструменти

Деякі кухонні інструменти чудово виконують свої функції, попри те, що вони у нас дуже давно. Та багато з них давно забуті лежать у шухлядах. Подумайте про користь цих предметів: чи є вона взагалі?

Експертка Джорджина Бернетт пропонує: "Перегляньте кожен предмет, перевірте, чи він працює, а потім подумайте, коли ви ним востаннє користувалися. Якщо ви не використовували інструмент протягом останнього року, то можете віддати його або, якщо він зламався, просто викиньте. Це звільнить місце для предметів, якими ви регулярно користуєтеся".

Протерміновані або жодного разу не використані спеції

"Ще один поширений винуватець захаращених кухонних ящиків – протерміновані або рідко використовувані спеції", – каже Фред Макгілл.

Їх дуже легко накопичити, але важко викинути. Насправді кожен з нас використовує лише кілька пачок приправ, усе інше – просто лежить і займає місце. Знайдіть час, щоб переглянути свою колекцію спецій. Ви не тільки звільните місце в шухляді, але й переконаєтеся, що ваша їжа буде найкращою на смак