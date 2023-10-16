Метод прибирання 10-10-10: ви точно позбудетеся всього зайвого вдома

Мабуть, в кожного вдома є речі, які не мають свого місця. Вони просто лежать десь зверху, і ви не знаєте, куди їх покласти. Спробуйте спосіб прибирання 10-10-10 – це має вам допомогти.

Якщо ви вважаєте прибирання безладу надто важким або любите відкладати (а потім ніколи не встигаєте це зробити), то цей метод може стати вашим рятівником. Тож розповідаємо, що означають ці чарівні десятки.

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Метод 10-10-10 для усунення безладу

Цей спосіб дуже легкий: ви витрачаєте 10 хвилин на 10 місць, щоб позбутися 10 речей у кожному місці. Десять місць не обов'язково мають бути різними кімнатами чи загалом у різних кімнатах. Кожну шухляду для зберігання речей можна вважати одним місцем. Гаманець, до речі, теж може бути вашим завданням.

Варто почати з того, щоб скласти контрольний список для усунення безладу, перерахувавши місця, які найбільше потребують прибирання. Наприклад, можна почати зі спальні та перескладати 10 літніх речей у своїй шафі кудись далі, щоб вони не заважали вам шукати теплий одяг. Встановіть таймер на 10 хвилин і беріться за роботу. Корисно мати пакет чи кошик для зайвого одягу або навіть для всякого непотребу, який ми часто кладемо в шафу, коли кудись спішимо.

Далі експерти радять братися за ванну кімнату і шукати там зайві предмети. Не забудьте і про кухню, де треба прибрати в холодильнику чи в шафі для зберігання девайсів. Наостанок приберіть у вітальні, зокрема на столі та в шафі.

Прибирання полиць у вітальні / Фото Pixels