Експертка OLX Нерухомості Юлія Ковбаса каже, що з підвищеною активністю на ринку кількість шахрайських оголошень стала меншою. Та аферисти все ж є, тож потрібно вміти розрізняти правдиві оголошення від шахрайських схем. Юлія Ковбаса розповіла, які ознаки вказують на те, що ви натрапили на оголошення шахраїв, передає 24 Канал.

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Надто низька ціна

Якщо в оголошенні вказана значно нижча вартість за ринкову, то це перше, що має вас насторожити. Шахраї часто пишуть низькі ціни, щоб привернути увагу.

Водночас цей критерій варто розглядати разом зі станом квартири, її розташуванням тощо. Це допоможе вам остаточно зрозуміти, чи ви маєте справу із шахраями.

Надмірна терміновість

Поспіх та надмірний тиск на прийняття ваошо рішення щодо оренди має також насторожити. Особливо, якщо власник вимагає підписати договір чи отримати кошти без належної перевірки документів на житло.

Вимога передоплати або залишення депозиту

На жаль, попри численні попередження, цей тип обману людей досі залишається одним із найпопулярніших серед шахраїв. Вони кажуть надіслати кошти на карту, щоб підтвердити "огляд квартири", чи "залишити депозит" для майбутньої оренди перед підписанням договору.

Відсутність фото або дуже якісні світлини

Шахраї можуть пояснювати відсутність фото терміновістю. Мовляв, дуже швидко треба знайти орендаря і немає часу на те, щоб зробити й опублікувати фото. Натомість в описі вони пишуть про "розкішні умови". Насправді шахраї в такий спосіб можуть просто економлити час, щоб створити більше фейкових оголошень.

Якщо фотографії занадто хорошої якості та створюють враження ілюстративних, є ймовірність, що їх просто скачали зі спеціальних стоків. Особливо має насторожити квартира, фото якої нагадують картинки із журналу для інтер'єру і яка має низьку ціну відносно ринкової.