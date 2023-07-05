Як зробити спальню світлішою: дієві лайфхаки від професіоналів

Якщо ви коли-небудь жили у спальні, в якій дуже мало природного освітлення, то розумієте, як це ускладнює ранкові справи. Та й загалом затишок у спальні частково залежить від світла.

Звичайно, сон у темній спальні просто чудовий. Однак з іншого боку, це також заважає піднятися зранку з ліжка. Візьміть до уваги ці 3 способи від фахівців, щоб зробити спальню світлішою.

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Максимально використовуйте дзеркала

Мати одне-два дзеркала біля ліжка – це звично, але, як зазначає Артем Кроповінський, засновник і головний дизайнер Arsight, їх ще потрібно вміти правильно розмістити.

"Дивовижним чином відбиваючи сонячні промені, дзеркала посилюють дію світла. Розмістіть дзеркало навпроти вікна або поруч із ним, і відбите світло поширюватиметься по кімнаті, створюючи ілюзію більш просторої, наповненої світлом кімнати", – каже Кроповінський.

Обирайте світлу колірну палітру

Похмурі відтінки дуже популярні вже кілька останніх років. Але якщо у вас є кімната, в якій і так мало світла, то темні стіни лише підкреслять цю проблему.

Кроповінський рекомендує обирати бліді кольори. "Темні тони поглинають світло, а світлі – відбивають його. Для стін обирайте білі, кремові або світло-сірі кольори", – зазначає дизайнер.

Це правило стосується не лише фарби. Меблі та підлога світлих тонів також впливають на рівень світла в кімнаті.

Повішайте прозорі штори

"Вибирайте прозорі світлофільтрувальні штори або жалюзі, які пропускають світло, але водночас ховають все, що відбувається в кімнаті", – радить Кроповінський.

Дизайнерка інтер'єрів і засновниця Everhem Хейлі Вайденбаум погоджується: "Прозорі штори пропускають все природне світло, водночас забезпечуючи додатковий рівень конфіденційності, який ви хочете у своїй спальні".