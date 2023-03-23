Як правильно облаштувати маленькі кімнати, щоб там помістилося все

Не вистачає квадратних метрів у помешканні? Насправді вам не потрібна велика площа для того, аби все помістити. Дизайнери та власники будинків доводять це щодня.

Багато людей проявляють креативність, використовуючи кожен сантиметр простору у своїх невеличких помешканнях. Пропонуємо кілька розумних дизайнерських ідей, які точно вас надихнуть.

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Дизайнерські ідеї для маленьких кімнат



Стіл об'єднаний з кухонними тумбами / Фото Eymeric Widling

У цьому дворівневому будинку не вистачило місця для формального обіднього столу чи кімнати для сніданку. Тому дизайнери підійшли до творчої роботи на кухні. Вони встановили довгий стіл у центрі поруч з умивальником. Також облаштували вигнуту барну стійку з краєвидом на озеро.



Робоче місце під сходами / Фото Adrian Tiemens

Це офісне приміщення розташоване біля кухні. Оскільки місця в будинку було дуже мало, його облаштували під сходами.



Шафа, яка складається до стіни / Фото Alison Mazurek

У цій кімнатці живуть четверо осіб: двоє дорослих та їхні діти. Якби не настінне ліжко, сім'я разом не помістилася б. Двоярусні ліжка дітей також складаються до стіни й звільняють місце на підлозі для ігрової зони.



Техніка в шафі / Фото Maxime Desbiens

Якщо у вас немає місця для спеціальної пральні, погляньте на цей багатофункціональний кухонний куточок. У шафах ховається абсолютно все: висувна комора, пральна та сушильна машинки.