Це треба знати: як правильно чистити тканинні жалюзі, щоб не пошкодити їх

Тканинні жалюзі додають приватності та індивідуального декоративного штриха. Та якщо не витирати їх довгий період часу, то вони перетворяться на джерело пилу та бруду.

В ідеалі будь-який тип жалюзі слід щотижня очищати від пилу, щоб бруд не осідав на поверхні. Насправді цього зазвичай не відбувається. Витирайте жалюзі від пилу принаймні раз на місяць і робіть більш глибоке очищення принаймні двічі на рік.

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Як очистити жалюзі з тканини: покрокова інструкція

Позбудьтеся пилу за допомогою пилососа з насадкою прибирання дивану. Якщо у вас немає додаткової насадки, то краще ретельно витріть пил ганчіркою з мікрофібри. Під час очищення то тримайте штору якомога далі від вікна. Зробіть те саме з іншого боку.

Слід використовувати спеціальну насадку / Фото The Spruce

Далі огляньте жалюзі на наявність плям від їжі, липких рук або послідів комах. Якщо вони є, зробіть наступний розчин.

Налийте в миску дві чашки теплої води та додайте кілька крапель (не більше, ніж чверть чайної ложки) засобу для миття посуду. Перемішайте воду, щоб розчинити засіб.

Змочіть тканину з мікрофібри в мийному розчині та добре витисніть воду. Акуратно промокніть пляму. Не тріть, інакше тканина може порватися або потертися. Якщо є пляма, яку важко вивести, змочіть вологу тканину в харчову соду, а потім обережно потріть пляму.

Чистою вологою ганчіркою витріть залишки усіх засобів. Висушіть жалюзі на повітрі. Готово!