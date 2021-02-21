Лайфстайл тренди, які вплинули на дизайн інтер'єру у 2021 році: 5 пунктів

У дизайні інтер'єру з кожним роком з'являється щось нове, проте часто це відбувається під впливом глобальних трендів.

Що змінилося і які модні тенденції існують в 2021 році – розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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І знову про тренди... Але цього разу про глобальні. І про те, як читати їх між рядків. Я подивилася лекцію про тренди шведського аналітика. І була здивована, адже мова йшла не про плитку / і дизайн. А про лайфстайл тренди, які впливають на сферу дизайну, моди і дають вектор розвитку у світі,

– зазначила Хомяк.

Що у трендах в 2021

Свої корективи у дизайн внесла пандемія коронавірусної інфекції COVID-19. За словами дизайнерки інтер'єру, будуть з'являтися пристрої для обробки поверхонь. Зокрема, розроблена лампа для дезінфекції телефонів і ключів. Стильний спортивний інвентар для дому. Хом'як уточнила, всі елементи будуть не тільки функціональними, але і з хорошою формою і приємних відтінків. Емоційний стан. Цей пункт включає красиві предмети і зони в квартирі.

Те, що радує нас просто так. Важливо мати речі, які нам подобаються візуально, тому що такі предмети дають відчуття якісного життя,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Підбирайте для житла ті тренди, які вам близькі / Фото pinterest

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4. "Їстівні" кольори будуть у тренді. До таких можна віднести: гірчичний, буряковий, хлібний, зеленої капусти, кольори коренеплодів, близьких до землі. Уточнюється, що відтінки планується використовувати на стінах, в декорі і т.д.

COVID-19 вплинув як на глобальні, так і на тренди в дизайні інтер'єру / Фото pinterest

5. Ручна робота.

Світ давно розвернувся у напрямку хенд-мейд індустрії. Зверніть увагу на різьблення по дереву, ліплення з глини, їх зараз буде багато. І найголовніше – матеріал без досконалості. Має виглядати так, немов у вас просто був вільний час і ви вирішили зайнятися різьбленням,

– пояснила Ольга Хом'як.

6. Вантажні предмети. В інтер'єрах з'явиться більше предметів з історією.

У той же час дизайнерка інтер'єру пояснила, що аналіз трендів потрібен для того, щоб людина могла зрозуміти, що саме їй подобається. Вибирати потрібно тільки те, що імпонує.