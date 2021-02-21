Лайфстайл тренды, которые повлияли на дизайн интерьера в 2021 году: 5 пунктов
В дизайне интерьера с каждым годом появляется что-то новое, однако часто это происходит под влиянием глобальных трендов.
Источник:Инстаграм Ольги Хомяк
Что изменилось и какие модные тенденции существуют в 2021 году – рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.
Читайте Скрытые места хранения в квартире: 5 интересных идей от дизайнера интерьера
И снова о трендах... Но в этот раз о глобальных. И о том, как читать их между строк. Я посмотрела лекцию о трендах шведского аналитика. И была удивлена, ведь речь шла не о плитках / и дизайне. А о лайфстайл трендах, которые влияют на сферу дизайна, моды и дают вектор развития в мире,
– отметила Хомяк.
Что в трендах в 2021
- Свои коррективы в дизайн внесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. По словам дизайнера интерьера, будут появляться устройства для обработки поверхностей. В частности, разработана лампа для дезинфекции телефонов и ключей.
- Стильный спортивный инвентарь для дома. Хомяк уточнила, все элементы будут не только функциональными, но и с хорошей формой и приятных оттенков.
- Эмоциональное состояние. Этот пункт включает красивые предметы и зоны в квартире.
То, что радует нас просто так. Важно иметь вещи, которые нам нравятся визуально, потому что такие предметы дают ощущение качественной жизни,
– уточнила дизайнер интерьера.
Подбирайте для жилья те тренды, которые вам близки / Фото pinterest
Интересно Как оформить небольшую ванную комнату: основные моменты
4. "Съедобные" цвета будут в тренде. К таким можно отнести: горчичный, свекольный, хлебный, зеленой капусты, цвета корнеплодов, близких к земле. Уточняется, что оттенки планируется использовать на стенах, в декоре и т.д.
COVID-19 повлиял как на глобальные, так и на тренды в дизайне интерьера / Фото pinterest
5. Ручная работа.
Мир давно развернулся в направлении хенд-мейд индустрии. Обратите внимание на резьбу по дереву, лепку из глины, их сейчас будет много. И самое главное – материал без совершенства. Должно выглядеть так, словно у вас просто было свободное время и вы решили заняться резьбой,
– пояснила Ольга Хомяк.
6. Винтажные предметы. В интерьерах появится больше предметов с историей.
В то же время дизайнер интерьера пояснила, что анализ трендов нужен для того, чтобы человек мог понять, что именно ему нравится. Выбирать нужно только то, что импонирует.
Поделиться новостью