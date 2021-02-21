В дизайне интерьера с каждым годом появляется что-то новое, однако часто это происходит под влиянием глобальных трендов.

Что изменилось и какие модные тенденции существуют в 2021 году – рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.

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И снова о трендах... Но в этот раз о глобальных. И о том, как читать их между строк. Я посмотрела лекцию о трендах шведского аналитика. И была удивлена, ведь речь шла не о плитках / и дизайне. А о лайфстайл трендах, которые влияют на сферу дизайна, моды и дают вектор развития в мире,

– отметила Хомяк.

Что в трендах в 2021

Свои коррективы в дизайн внесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. По словам дизайнера интерьера, будут появляться устройства для обработки поверхностей. В частности, разработана лампа для дезинфекции телефонов и ключей. Стильный спортивный инвентарь для дома. Хомяк уточнила, все элементы будут не только функциональными, но и с хорошей формой и приятных оттенков. Эмоциональное состояние. Этот пункт включает красивые предметы и зоны в квартире.

То, что радует нас просто так. Важно иметь вещи, которые нам нравятся визуально, потому что такие предметы дают ощущение качественной жизни,

– уточнила дизайнер интерьера.

Подбирайте для жилья те тренды, которые вам близки / Фото pinterest

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4. "Съедобные" цвета будут в тренде. К таким можно отнести: горчичный, свекольный, хлебный, зеленой капусты, цвета корнеплодов, близких к земле. Уточняется, что оттенки планируется использовать на стенах, в декоре и т.д.

COVID-19 повлиял как на глобальные, так и на тренды в дизайне интерьера / Фото pinterest

5. Ручная работа.

Мир давно развернулся в направлении хенд-мейд индустрии. Обратите внимание на резьбу по дереву, лепку из глины, их сейчас будет много. И самое главное – материал без совершенства. Должно выглядеть так, словно у вас просто было свободное время и вы решили заняться резьбой,

– пояснила Ольга Хомяк.

6. Винтажные предметы. В интерьерах появится больше предметов с историей.

В то же время дизайнер интерьера пояснила, что анализ трендов нужен для того, чтобы человек мог понять, что именно ему нравится. Выбирать нужно только то, что импонирует.