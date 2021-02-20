У будь-якій квартирі має бути достатньо місць для зберігання. Це дозволить уникнути безладу і хаосу.

Які місця для зберігання продумати, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Тема прихованого зберігання в умовах малогабаритних квартир і тенденцій мінімалізму особливо актуальна. Правильна організація речей зараз є культом, кожен намагається позбутися зайвого мотлоху, а речі, які залишаться, зберігати красиво і зручно. Живіть сьогоденням і не збирайте зайвого, оточіть себе лише тими предметами, які дійсно приносять задоволення і радість, користь,

– зазначила Морозова.

Вбудовані шафи

У тренді – шафи, які візуально здаються продовженням стіни. Також можна зробити дзеркальні двері – це дозволить збільшити простір. Звичайні шафи залишилися в минулому, тому важливо передбачити нішу для вбудованої.

Шухляди під ліжком або ніша для білизни

Простір під меблями потрібно використати по максимуму. Це може бути ліжко з подіумом, в якому будуть місця для зберігання, або ж з висувними ящиками.

У висувних ящиках можна зберігати постільну білизну, наприклад​ / Фото design-homes

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Гардеробна

Якщо квартира маленька, за словами дизайнерки інтер'єру, краще відмовитися від шаф і зробити одну хорошу гардеробну. Це дозволить зберігати всі речі в одному місці.

Містка гардеробна – ідеальне рішення для невеликої квартири​ / Фото house-biz

Зона над ліжком з навісними шафами

Для тих, кого не напружують шафки, які нависають над головою. Плюс в тому, що завдяки шафкам навколо ліжка, спальне місце здається більш затишним і захованим в ніші,

– уточнила Вікторія Морозова.

У зоні над ліжком можна розмістити будь-які предмети або особисті речі / Фото ivd

Різні системи зберігання на балконі (навісні полиці, стелажі, шафи).

Скрытые места хранения в квартире: 5 интересных идей от дизайнера интерьера

В любой квартире должно быть достаточно мест для хранения. Это позволит избежать бардака и хаоса.

Какие места для хранения продумать, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Тема скрытого хранения в условиях малогабаритных квартир и тенденций минимализма особо актуальна. Правильная организация вещей сейчас возведена в культ, каждый старается избавиться от лишнего хлама, а оставшееся вещи хранить красиво и удобно. Живите настоящим и не собирайте лишнего, окружите себя только теми предметами, которые действительно приносят удовольствие и радость, пользу,

– отметила Морозова.

Встроенные шкафы

В тренде шкафы, которые визуально кажутся продолжением стены. Также можно сделать зеркальные двери – это позволит увеличить пространство. Отдельностоящие шкафы остались в прошлом, поэтому важно предусмотреть нишу для встроенного.

Шухлядки под кроватью или ниша для белья

Пространство под мебелью нужно использовать по максимуму. Это может быть кровать с подиумом, в котором будут места для хранения, или же с выдвижными ящиками.

В выдвижных ящиках можно хранить постельное белье, например / Фото design-homes

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Гардеробная

Если квартира маленькая, по словам дизайнера интерьера, лучше отказаться от шкафов и сделать одну хорошую гардеробную. Это позволит хранить все вещи в одном месте.

Вместительная гардеробная – идеальное решение для небольшой квартиры / Фото house-biz

Зона над кроватью с навесными шкафами

Для тех, кого не напрягают нависающие над головой шкафчики. Плюс в том, что благодаря шкафчикам вокруг кровати, спальное место кажется более уютным и спрятанным в нише,

– уточнила Виктория Морозова.

В зоне над кроватью можно разместить любые предметы или личные вещи / Фото ivd

Различные системы хранения на балконе (навесные полки, стеллажи, шкафы).