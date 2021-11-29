Саме в цьому році співачка та акторка вклала у голлівудську нерухомість 5,25 мільйона доларів. Що відомо про зірковий маєток – далі.

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Історія зіркового будинку

Декор фасаду / Фото Realtor

Раніше будинок на Голлівудських пагорбах належав музикантові Френку Заппі. Він купив його ще в 1970-х, усього за 75 тисяч доларів і добудував до основної будівлі ще 2 гостьові будинки та приміщення для персоналу.

Вдова Френка, Гейл, жила у цьому будинку до своєї смерті у 2015 році. Вже наступного року діти композитора продали родове гніздо Леді Газі. Тоді зірка заплатила за житло площею 622 метри квадратні близько 5,3 мільйона доларів.

Столова у будинку / Фото Realtor

Вочевидь, будівля й справді ідеально підходить для музикантів. Саме на студії звукозапису, яка розташована на одному із поверхів будинку, Гага записала свій шостий альбом Chromatica.

Настільний теніс / Фото Realtor

Крім студії звукозапису, тут є двоповерхова картинна галерея, а стіни фасаду декоровані старовинними ілюмінаторами від підводних човнів. На подвір'ї є приватний тенісний корт, басейн та зони для відпочинку на відкритому повітрі.

Хто та за скільки придбав нерухомість

Новою власницею стала дочка Міка Джаггера / Фото Realtor

Повідомляється, що Гага продала унікальний будинок Елізабет Джаггер – дочці знаменитої моделі Джеррі Голл і Міка Джаггера. Сума угоди становила 6,45 мільйона доларів.

Утім, без дому Гага не залишиться. Її основна резиденція розташована у Малібу, штат Каліфорнія. Співачка купила маєток у 2014 році за 22,5 мільйони доларів.