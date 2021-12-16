Новий будинок обійшовся зірці у 9,9 мільйона доларів. Що відомо про нову нерухомість ді Капріо – далі.

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Маєток ді Капріо в Беверлі-Хіллз

Леонардо ді Капріо став власником нової нерухомості / Фото Rieltor

Відомо, що актор придбав маєток 30-х років з невеликою знижкою, початкова заявлена сума становила 10,2 мільйона доларів.

Загалом площа маєтку 465 квадратних метрів, без врахування патіо на задньому дворі.

Патіо на задньому дворі Леонардо ді Капріо / Фото Rieltor

В помешканні є 5 спалень, 6 ванних кімнат, простора вітальня, столова та професійна кухня, обладнана технікою зі сталі, яка не ржавіє. Острівець виконаний з чорного граніту та білого каррарського мармуру. А бар посеред зони відпочинку – з латуні.

Будинок повністю відреставрований попередніми власниками, які проживали тут з 2016 року. Підлога вкрита білим дубом, двері виконані у французькому стилі, а у всіх кімнатах розміщені дизайнерські світильники.

Як виглядає інтер'єр у новому маєтку Леонардо ді Капріо

Внутрішній дворик пропонує спеціальне місце для багаття, великий басейн, а також гараж на одну машину.