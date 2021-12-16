Новий будинок обійшовся зірці у 9,9 мільйона доларів. Що відомо про нову нерухомість ді Капріо – далі.

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Маєток ді Капріо в Беверлі-Хіллз

Леонардо ді Капріо став власником нової нерухомості Леонардо ді Капріо став власником нової нерухомості / Фото Rieltor

Відомо, що актор придбав маєток 30-х років з невеликою знижкою, початкова заявлена сума становила 10,2 мільйона доларів.

Загалом площа маєтку 465 квадратних метрів, без врахування патіо на задньому дворі.

Леонардо ді Капріо став власником нової нерухомості Патіо на задньому дворі Леонардо ді Капріо / Фото Rieltor

В помешканні є 5 спалень, 6 ванних кімнат, простора вітальня, столова та професійна кухня, обладнана технікою зі сталі, яка не ржавіє. Острівець виконаний з чорного граніту та білого каррарського мармуру. А бар посеред зони відпочинку – з латуні.

Будинок повністю відреставрований попередніми власниками, які проживали тут з 2016 року. Підлога вкрита білим дубом, двері виконані у французькому стилі, а у всіх кімнатах розміщені дизайнерські світильники.

Як виглядає інтер'єр у новому маєтку Леонардо ді Капріо

Внутрішній дворик пропонує спеціальне місце для багаття, великий басейн, а також гараж на одну машину.