До Левіна нерухомість належала Бену Аффлеку та Дженніфер Гарнер. Як виглядає зірковий будинок – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Адам Левін перебрався в новий особняк зовсім недавно. Раніше музикант разом з родиною жив у Беверлі-Гіллз. Однак було ухвалено рішення шукати більш спокійне місце, де мало автомобілів і суєти.

Колишніми власниками будинку є Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер.

Подружжя переїхало в будинок зовсім недавно, але вже встигло обжитися / Фото Architectural Digest

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Що є в особняку

Інтер'єр будинку виконаний в нейтральних відтінках. У приміщеннях присутні елементи з дерева. У будинку є велика кухня, кілька спалень і ванних кімнат, гардеробні, сауна і кінотеатр. На ділянці у фронтмена Maroon 5 є великий басейн, тренажерний зал і студія для занять йогою.

Як виглядає будинок Адам Левіна / Фото Architectural Digest: