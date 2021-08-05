До Левина недвижимость принадлежала Бену Аффлеку и Дженнифер Гарнер. Как выглядит звездный дом – смотрите далее.
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Что известно о доме
Адам Левин перебрался в новый особняк совсем недавно. Ранее музыкант вместе с семьей жил в Беверли-Хиллз. Однако было принято решение искать более спокойное место, где мало автомобилей и суеты.
Супруги переехали в дом совсем недавно, но уже успели обжиться / Фото Architectural Digest
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Что есть в особняке
Интерьер дома выполнен в нейтральных оттенках. В помещениях присутствуют элементы из дерева. В доме есть большая кухня, несколько спален и ванных комнат, гардеробные, сауна и кинотеатр. На участке у фронтмена Maroon 5 есть большой бассейн, тренажерный зал и студия для занятий йогой.
Как выглядит дом Адам Левина / Фото Architectural Digest: