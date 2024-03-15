67 тисяч нових квартир за рік – це низький показник в порівнянні з іншими роками. У 2022-му почали будувати 98 000 квартир, а у 2021-му – аж 170 тисяч.

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Лідери за обсягами житлового будівництва

Київська область – 12 590 майбутніх квартир (7 104 у багатоквартирних будинках);

Львівська область – 11 024 квартири (8 476 у багатоквартирних будинках);

Івано-Франківська область – 6 928 квартир (5 440 у багатоквартирних будинках);

Хмельницька область – 4 524 квартири (3 796 у багатоквартирних будинках);

Закарпатська область – 4 070 квартир (2 472 у багатоквартирних будинках).

Столиця опинилася аж на сьомому місці з 3 383 квартирами. Майже всі помешкання будують у багатоквартирних будинках.

Якщо аналізувати площу майбутньої квартири, то лідером є Львівська область, де почали зводити понад 870 тисяч квадратних метрів нового житла. Середній розмір квартири там становить 100 квадратів. У Києві, наприклад, середня площа складає лише 84 квадрати.

Як перевірити нерухомість і власника перед купівлею житла

Що не стати жертвою шахраїв, треба обов'язково перевірити і майно, і власника, перш ніж укладати угоду. Інформацію про саму нерухомість можна знайти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (чи належним чином оформлена нерухомість, хто є офіційним власником, чи не накладено арешт або інші обмеження).

Інформацію про власника можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження (чи не має він кримінальних проваджень, які можуть накласти обтяження на майно; чи не внесений він до реєстру боржників тощо). Детальніше читайте за посиланням.