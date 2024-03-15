Адвокат Мар'ян Сащук каже, що треба перевірити як майно, так і його власника. Це можна зробити за допомогою надійних ресурсів.

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Як перевірити нерухомість

"Щоб не стати жертвою шахраїв, або щоб не стикнутись із різними неприємними ситуаціями, як майно, так і його власника треба перевірити. Звісно, у такому випадку ви можете скористатись послугами нотаріуса чи юриста, і я переконливо раджу це зробити, або можете це зробити самостійно", – розповідає адвокат.

Самостійно це можна зробити за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Там є інформація про те, чи належним чином оформлена нерухомість, хто є офіційним власником цього майна, а також чи не накладено на це майно арешт чи інші обмеження.

На яких ресурсах перевірити власника

Інформацію про власника можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження.

"За допомогою цих ресурсів ви вже перевіряєте власника. Чи не має він якихось кримінальних проваджень, які можуть накласти обтяження на майно. А також чи не внесений він до реєстру боржників. Адже якщо внесений, то такий власник не має права відчужувати майно", – інформує Мар'ян Сащук.

Юрист рекомендує також перевірити інформацію на ресурсі про Стан розгляду справ.

"Цей ресурс дасть можливість дізнатись про усі судові спори, які були чи є у власника майна та які можуть стосуватись цього майна. Або у майбутньому бути підставою для накладення обтяжень на це майно", – поділився адвокат.

Також потенційний покупець має право вимагати у власника оригінали правостановлюючих документів на нерухомість. А якщо мовиться про квартиру чи будинок, то ще й довідки про відсутність заборгованості по комунальних послугах.