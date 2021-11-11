Темпи зростання цін знизилися також у новобудовах Києва та Львова. Лише в Одесі та Харкові зростання середніх цін на первинному ринку у вересні перевищило аналогічний показник за попередній місяць.

Цікаво Що потрібно знати про податок на нерухомість в Україні: відомий девелопер назвав головні нюанси

Гендиректор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв зазначає, що темпи подорожчання житла в новобудовах поступово знижуються. Ринок стабілізується.

Динаміка середніх цін на первинному ринку житла по Україні / Інфографіка "Увекон"

Яке житло може подорожчати під час локдауну

Проте є на ринку категорія житла, яка може дорожчати за умови подальших обмежень. Це новобудови, які мають ринкові переваги, зокрема ЖК, забезпечені школою, дитячим садочком, торговельно-розважальними закладами та громадським простором.

Експерти зазначають, що новобудови, які не відповідають цим критеріям, можуть знижуватися у ціні.

На скільки просяде ринок

Скорочення кількості потенційних покупців спостерігається ще з другої половини вересня. За прогнозами експертів, у листопаді зниження попиту на первинному ринку житла в найбільших містах України може становити 20%.

До теми Що трапиться з вторинним ринком житла у разі тривалого локдауну: прогноз експерта

Президент АСНУ Юрій Піта вважає, що до кінця грудня зменшення активності може сягнути в середньому 30%.

Попри те що для вакцинованих громадян фактично не запроваджено обмежень для інвестування в первинний ринок житла активне негативне інформаційне тло щодо рівня захворюваності на COVID стане суттєвим чинником для відтермінування угод щонайменше на 1,5 – 2 місяці,

– вважає експерт.

На його думку, нові форс-мажорні обставини можуть також позначитися на динаміці будівництва. За його даними, у Києві тимчасове сповільнення будівельних робіт можливо у 30% об’єктів, що зводяться. У Львові та Харкові цей показник може бути вищим за 35%, у Дніпрі та Одесі – понад 25%.

"За підсумками жовтня в найбільших містах країни лише трохи більш як 50% компаній мають достатні фінансові можливості продовжувати будівництво впродовж певного періоду без залучення коштів інвесторів. Досі на первинному ринку є значні ризики для вкладання коштів, а пандемія ще й загострює їх. Тому цікавість потенційних покупців до того чи іншого ЖК залежатиме ще й від активності ведення будівництва", – розповів Юрій Піта.

На вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси, за прогнозом Піти, у листопаді очікується зниження попиту в межах 17 – 20%. Попит на популярні квартири площею до 50 квадратів у будинках радянської забудови знизяться лише на 5 – 7%.

Як зниження попиту вплине на ціни

Первинний ринок житла відновиться лише у лютому 2022 року / Фото Rawpixel

У найближчі 2 місяці коливання вартості квадрата на первинному ринку житла в найбільших містах не перевищить 0,5 – 1%, що буде головним показником цінової стабілізації. При цьому потенційні інвестори, які сплатять 100% суми, можуть розраховувати на так зване "приховане" зниження вартості 1 квадратного метра до 10 – 15% залежно від характеристик об'єкту.

При цьому експерти переконані, що на вторинному ринку житла ціни практично не зміняться.

"Листопадове скорочення угод у найбільших обласних центрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їхньої вартості в межах 3 – 5%, а ситуативне зниження цін до 3% прогнозується лише в 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості в покупців", – розповів Піта.

Коли очікувати повернення покупців на ринок

Юрій Піта вважає, що первинний ринок житла відновиться лише у лютому 2022 року. Натомість на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року варто очікувати майже повної реалізації відтермінованих на час нових обмежень угод.