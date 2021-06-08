У Лондоні продають колишній дім модельєра Александра Макквіна, який наклав на себе руки: фото

У Лондоні (Велика Британія) виставили на продаж колишній будинок відомого модельєра Александра Макквіна. Дизайнер модного одягу наклав на себе руки у лютому 2010 року.

Особняк розташований в районі Хайбері. Як він виглядає – дивіться нижче.

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Хто такий Александр Макквін Всесвітньо відомий дизайнер одягу. У 1992 році заснував власний модний дім Alexander McQueen. Модельєр запам'ятався своїми незвичайними показами, на яких моделей обертали у целофан. Кілька разів його було визнано кращим британським модельєром року. 11 лютого 2010 року тіло Александра Макквіна було знайдено в його лондонському будинку – 40-річний дизайнер наклав на себе руки.

Що відомо про зірковий будинок

У будинку на Абердин-стріт в Хайбері Александр Макквін проживав у період з 2001 по 2005 рік. До нього там жив відомий британський перукар Гвідо Палау. Нинішні власники виставили об'єкт на продаж за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 96 мільйонів гривень).

Зовні будинок нічим не відрізняється від інших / Фото Daily Mail

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Що є в особняку

У зірковому будинку є 4 спальні, їдальня, кухня з барною стійкою з мармуру та просторим балконом з видом на сад, вітальня з окремим виходом у внутрішній двір, ванні кімнати. Особняк оформлений у світлих тонах з квітковими акцентами на шпалерах. У будинку дуже великі вікна, тому всі приміщення світлі та затишні.

Як виглядає будинок, в якому жив Александр Макквін / Фото Daily Mail: