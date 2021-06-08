Особняк расположен в районе Хайбери. Как он выглядит – смотрите ниже.

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Кто такой Александр Маккуин Всемирно известный дизайнер одежды. В 1992 году основал собственный модный дом Alexander McQueen. Модельер запомнился своими необычными показами, на которых моделей оборачивали в целлофан. Несколько раз он был назван лучшим британским модельером года. 11 февраля 2010 года тело Александра Маккуина было найдено в его лондонском доме – 40-летний дизайнер покончил с собой.

Что известно о звездном доме

В таунхаусе на Абердин-стрит в Хайбери Александр Маккуин проживал в период с 2001 по 2005 год. До него там жил известный британский парикмахер Гвидо Палау. Нынешние владельцы выставили объект на продажу за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 96 миллионов гривен).

Снаружи дом ничем не отличается от других / Фото Daily Mail

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Что есть в особняке

В звездном таунхаусе есть 4 спальни, столовая, кухня с барной стойкой из мрамора и просторным балконом с видом на сад, гостиная с отдельным выходом во внутренний двор, ванные комнаты. Особняк оформлен в светлых тонах с цветочными акцентами на обоях. В доме очень большие окна, поэтому все помещения светлые и уютные.

Как выглядит дом, в котором жил Александр Маккуин / Фото Daily Mail: