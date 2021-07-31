У Лондоні продають супервузький таунхаус: що в ньому є і як він виглядає зсередини

У Лондоні виставили на продаж вузький таунхаус. Він розташований в районі Кенсінгтон.

Ширина об'єкта складає лише 4 метри. Що в ньому є і як виглядає будинок зсередини – дивіться далі.

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Що відомо про об'єкт

Ширина таунхауса – лише 4 метри, висотність – 4 поверхи. Він розташований у районі Кенсінгтон. Будинок побудував учасник рок-групи Mystery Jets Генрі Харрісон у 1987 році. Нині в об'єкта інший господар. Він хоче продати його за 1,7 мільйона фунтів стерлінгів (2,36 мільйона доларів або 63,4 мільйона гривень).

У вузькому таунхаусі є все для комфортного проживання / Фото Jam Press / Finlay Brewer

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Що є всередині таунхауса

У будинку площею 147 квадратних метрів, не дивлячись на його особливість, є все для комфортного проживання: 3 спальні, простора вітальня з високими стелями, зручна кухня, ванна кімната. Інтер'єр виконано у світлих відтінках з яскравими акцентами. До таунхаусу також примикає власний сад.

Як виглядає вузький у Лондоні / Фото Jam Press/Finlay Brewer: