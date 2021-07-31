Ширина объекта составляет всего 4 метра. Что в нем есть и как выглядит дом изнутри – смотрите далее.

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Что известно про объект

Ширина таунхауса – всего 4 метра, высотность – 4 этажа. Он расположен в районе Кенсингтон. Дом построил участник рок-группы Mystery Jets Генри Харрисон в 1987 году. Сейчас у объекта другой хозяин. Он хочет продать его за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (2,36 миллиона долларов или 63,4 миллиона гривен).

В узком таунхаусе есть все для комфортного проживания / Фото Jam Press/Finlay Brewer

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Что есть внутри таунхауса

В доме площадью 147 квадратных метров, несмотря на его особенность, есть все для комфортного проживания: 3 спальни, просторная гостиная с высокими потолками, удобная кухня, ванная комната. Интерьер выполнен в светлых оттенках с яркими акцентами. К таунхаусу также примыкает собственный сад.

Как выглядит узкий таунхаус в Лондоне / Фото Jam Press/Finlay Brewer: