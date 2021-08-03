Объявления разместили на тематическом ресурсе. Как выглядит квартира и сколько стоит аренда – читайте дальше.

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Что есть в необычной квартире

Однокомнатная квартира привлекла внимание пользователей интернета необычным входом – он напоминает окно с лестницей.

Вход напоминает окно с лестницей / Фото Right Move

В жилье очень мало техники и мебели: на кухне есть только холодильник, микроволновая печь и раковина. По мнению комментаторов, владелец обустроил ванную комнату в шкафу.

В квартире очень мало мебели / Фото Right Move

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Условия собственника

За жилье владелец просит ежемесячную аренду в размере 750 фунтов стерлингов (28 000 гривен). При этом он отметил, что будущими жильцами не могут быть студенты, поскольку квартира предназначена для проживания семьи.

Владелец считает, что его квартира предназначена для проживания семьи / Фото Right Move