Дворец в Подгорцах не имеет статуса государственной памятки, однако является памяткой местного значения. Это позволило семьям приватизировать здание.

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Кто стоит за восстановлением дворца



Дворец расположен в старейшей части села Подгорцы / Фото "Твоє місто"

Как сообщает портал "Твоє місто", реставрацией здания занялись три семьи – Герга, Бернык, Онишкевич. Двое из них являются жителями этого села, третья семья из Львова. Именно они приобрели дворец, находившийся в крайне заброшенном состоянии.

Хотя дворец до нашего приобретения находился в частной собственности, он был в плачевном состоянии – просто руины. Не было ни окон, ни дверей, крыша обвалилась, деревянные балки уничтожены, перекрытия между этажами почти не было, на крыше росли трехметровые деревья, которые мы выкорчевывали. Везде – грибок,

– рассказывает совладелица здания Светлана Герга.



Состояние дворца к реставрации / Фото "Твоє місто"

Новые владельцы начали самостоятельное обновление дворца: отремонтировали крышу и потолок, две боковые башни и террасы, укрепили стены и реконструировали некоторые комнаты.

Сейчас полностью восстановили цокольный этаж, где открыли две комнаты для осмотра и фотосессии. Всего во дворце более 60 комнат, так что новых владельцев ждет еще много работы.



Дворец является памятником местного значения / Фото "Твой город"

По их словам, сохранить подлинность помогают антикварные магазины и местные жители, которые приносят необходимые вещи для обустройства и декора дворца. Фотографий, которые демонстрировали бы каким был первоначальный интерьер дворца не осталось, поэтому владельцы вдохновляются другими историческими сооружениями.

Дворец Яблоновских-Бруницких в Подгорцах: интерьер / Фото инстаграм @nyouto4ka

Уникальный дендропарк

Рядом с дворцом размещается дендропарк площадью более 8 гектаров, который является памятником садово-паркового искусства XVIII века. В парке растут редкие породы деревьев и растений – буки, клены, лиственницы, пихты, платаны.

Наш платан уникален: это самое большое дерево, не имеющее аналогов в Европе. У него пять стволов и ему более 200 лет,

– рассказывает Светлана Герга.

Также на территории размещаются грабовая аллея, летняя ротонда и пруд.

Что в планах

Дворец Яблоновских-Бруницких в Подгорцах / Фото инстаграм @nyouto4ka