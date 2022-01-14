На Львівщині три сім'ї викупили занедбаний палац: як проходить відновлення
Джерело:"Твоє місто"
У селі Підгірці на Львівщині три родини викупили занедбаний старовинний палац Яблоновських-Бруницьких та почали відновлювати його власними силами.
Палац у Підгірцях не має статусу державної пам’ятки, проте є пам’яткою місцевого значення. Це й дозволило сім'ям приватизувати будівлю.
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Хто стоїть за відновленням палацу
Як повідомляє портал "Твоє місто", реставрацією будівлі зайнялися три сім'ї – Герга, Берник, Онишкевич. Двоє з них є жителями цього села, третя родина зі Львова. Саме вони придбали палац, який перебував у вкрай занедбаному стані.
Хоча палац до нашого придбання перебував у приватній власності, він був у жалюгідному стані – просто руїни. Не було ні вікон, ні дверей, дах обвалився, дерев’яні балки понищені, перекриття між поверхами майже не було, на даху росли триметрові дерева, які ми викорчовували. Усюди – грибок,
– розповідає співвласниця будівлі Світлана Герга.
Нові власники почали самостійне відновлення палацу: відремонтували дах і стелю, дві бокові вежі й тераси, укріпили стіни і реконструювали деякі кімнати.
Зараз повністю відновили цокольний поверх, де відкрили дві кімнати для огляду й фотосесій. Загалом у палаці понад 60 кімнат, тож нових власників чекає ще багато роботи.
З їхніх слів, зберегти автентичність допомагають антикварні магазини та місцеві мешканці, які приносять необхідні речі для облаштування та декору палацу. Світлин, які б демонстрували яким був первісний інтер'єр палацу, немає, тож власники надихаються іншими історичними спорудами.
Палац Яблоновських-Бруницьких в Підгірцях: інтер'єр / Фото інстаграм @nyouto4ka
Унікальний дендропарк
Поруч з палацом розташовується дендропарк площею понад 8 гектарів, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва XVIII століття. У парку ростуть рідкісні породи дерев та рослин – буки, клени, модрини, ялиці, платани.
Наш платан унікальний: це найбільше дерево, що не має аналогів у Європі. В нього п’ять стовбурів і йому більш ніж 200 років,
– розповідає Світлана Герга.
Також на території розміщуються грабова алея, літня ротонда і ставок.
Що у планах
З осені 2021 року палац приймає відвідувачів, потрапити можна за попереднім дзвінком за телефоном 097 143 84 08. Фіксованої ціни за вхід немає – можна зробити внесок у скриньку біля входу або відправитись на екскурсію, кошти з якої витратять на облаштування парку.
У скільки обійшовся палац, як і те, скільки витратили на його реконструкцію, власники не розголошують, але пишаються, що повернули життя історичній пам’ятці.