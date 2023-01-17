Про це розповіла колишня керівниця відділу розробки макропруденційної політики Національного банку України (НБУ), економістка Наталія Задерей.

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Ціни формують потоки платоспроможних переселенців

Опираючися на звіт Нацбанку, Задерей нагадала, що заявлені ціни на житло нині хаотичні та мало підкріплені ринковими чинниками. Аналіз ускладнюють міграційні потоки переселенців, які регулярно змінюють динаміку цін у західних регіонах. Наразі рекордне зростання цін на новобудови зафіксоване у Львові та Ужгороді. Однак купівля житла тут видається найлогічнішою для платоспроможних переселенців.

Динаміка цін у західних регіонах співвідноситься з міграційними потоками й релокаціями. Хоча заявлені ціни можуть бути так само далекими від дійсності. Схоже, що у Львові ще до закінчення війни почала формуватися цінова бульбашка: середня ціна зросла на 37% і майже зрівнялася зі столичною,

– зазначила економістка.

Вона наголосила, що одним із пріоритетних завдань влади на цей рік повинно стати підвищення прозорості ринку нерухомості.

Скільки коштують новобудови у Львові

Згідно із даними порталу ЛУН, середня ціна за квадратний метр у Львові становить 44 200 гривень.



Скільки коштує квадратний метр у Львові / Фото ЛУН

За класами медіанні ціни розподілилися таким чином:

економклас – 36 600 гривень за квадратний метр,

– 36 600 гривень за квадратний метр, комфорт – 40 500 гривень за квадратний метр,

– 40 500 гривень за квадратний метр, бізнес – 48 300 гривень за квадратний метр,

– 48 300 гривень за квадратний метр, преміум – 82 500 гривень за квадратний метр.

Найдорожче житло пропонують у Галицькому районі – 94 400 гривень, найдешевше – у Сихівському – 40 800 гривень за квадратний метр.