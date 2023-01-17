Об этом рассказала бывшая руководительница отдела разработки макропруденциальной политики Национального банка Украины (НБУ), экономист Наталья Задерей.

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Цены формируют потоки платежеспособных переселенцев

Опираясь на отчет Нацбанка, Задерей напомнила, что заявленные цены на жилье сейчас хаотичны и мало подкреплены рыночными факторами. Анализ усложняют миграционные потоки переселенцев, которые регулярно меняют динамику цен в западных регионах. Пока рекордный рост цен на новостройки зафиксирован во Львове и Ужгороде. Однако покупка жилья здесь кажется самой логичной для платежеспособных переселенцев.

Динамика цен в западных регионах соотносится с миграционными потоками и релокациями. Хотя заявленные цены могут быть столь же далеки от действительности. Похоже, что во Львове еще до окончания войны начал формироваться ценовой пузырь: средняя цена выросла на 37% и почти сравнялась со столичным,

– отметила экономистка.

Она подчеркнула, что одной из приоритетных задач властей на этот год должно стать повышение прозрачности рынка недвижимости.

Сколько стоят новостройки во Львове

Согласно данным портала ЛУН средняя цена за квадратный метр во Львове составляет 44 200 гривен.



Сколько стоит квадратный метр во Львове / Фото ЛУН

По классам медианные цены распределились следующим образом:

экономкласс – 36 600 гривен за квадратный метр,

– 36 600 гривен за квадратный метр, комфорт – 40 500 гривен за квадратный метр,

– 40 500 гривен за квадратный метр, бизнес – 48 300 гривен за квадратный метр,

– 48 300 гривен за квадратный метр, премиум – 82 500 гривен за квадратный метр.

Самое дорогое жилье предлагают в Галицком районе – 94 400 гривен, самое дешевое – в Сиховском – 40 800 гривен за квадратный метр.