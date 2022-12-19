У Львові продовжують дешевшати майже усі класи новобудов
Джерело:Finance
З початком повномасштабної війни Захід України став справжнім порятунком як для переселенців, так і для бізнесів, які вдало релокувалися, розпочавши діяльність на новому місці. Водночас саме у цих регіонах активно відновлювалося будівництво.
Скільки підприємств релокувалися на Захід та як це вплинуло на темпи будівництва
Як свідчить статистика, мінімум 761 підприємство переїхало до відносно безпечніших західних регіонів Україні.
Читайте також Як прийнятий законопроєкт №7441-1 вплине на ринок нерухомості України: думка девелопера
Якщо говорити конкретніше, то:
- 30% бізнесів переїхали у Львів та Львівську область;
- 17% обрали Закарпаття;
- 11% перемістилися у Чернівецьку область;
- 8% прийняв Івано-Франківськ;
- ще по 7% наразі продовжують здійснювати діяльність із Хмельницької та Тернопільської областей.
Як змінилися ціни на новобудови Львова
Згідно з даними порталу ЛУН, Львівська область також стала рекордсменом за кількістю зведених за рік квадратних метрів. У листопаді в місті нараховувалося 117 новобудов, де можна було придбати квартири, зараз їхня кількість зросла до 121.
А ось в порівнянні із листопадом медіанна вартість квадратного метра у львівських новобудовах просіла у всіх класах житла, окрім комфорту, який навпаки єдиним показав здешевлення у листопаді. Відтак:
- економ просів у ціні на незначні 200 гривень – з 36 600 гривень у листопаді до 36 400 у середині грудня;
- комфорт подорожчав на 700 гривень – з 38 300 до 39 000 гривень;
- коливання цін показав бізнес-сегмент, де ціна знизилася до 50 300 гривень проти 51 200 у листопаді;
- найсуттєвіше подешевшало преміумжитло, вартість тут сьогодні становить 81 500 гривень за квадратний метр.
Як змінювалися ціни на житло у Львові / Інфографіка ЛУН
Найдешевші квартири у новобудовах Львова можна придбати у Шевченківському та Сихівському районах – 42 700 і 42 800 гривень за "квадрат" відповідно. Найдорожчі метри продають у центрі.
Як розподілилися ціни за районами Львова / Інфографіка ЛУН
Ціни на оренду: що чекає західні регіони
За словами СЕО Sensar Development Марка Марченка, попит на ринку оренди України продовжує зростати. Купити нове житло можуть не всі, тому шукають житло в оренду.
Ринок оренди поділився на західний і східний. Наприклад, західний регіон до війни мав орендну ставку по двокімнатній квартирі 8 – 10 тисяч гривень, на грудень 2022 року ця вартість збільшилась до 500 – 700 доларів. На сьогодні вартість щомісячної оренди поки що стабілізувалась, коливання є, але незначні,
– зазначає він.
Водночас на сході попит ситуативний.
Експер додає, що у перспективі на ринок оренди у західних регіонах України чекає значне збільшення попиту. Це пов'язано із тим, що впродовж наступних місяців до сьогоднішніх орендарів будуть додаватися і ті, хто повертатимуться із-за кордону.