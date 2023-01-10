Реставратори наголосили, що формування вулиці Вірменської та ділянки, на якій розташований цей будинок, цікаве з містобудівної точки зору.

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Нові дані про стару кам'яницю

Зараз кам’яниця включена у рядову забудову, але дослідження показали, що раніше це був відокремлений будинок. Про це свідчить, зокрема, величезне ренесансне вікно в одній із межових стін. Його наявність вказує на те, що поруч з цим будинком раніше був провулок. До того ж реставратори вважають, що кам'яниця, яка раніше датувалася XVII століттям, насправді була збудована у XV.

У Львові реставрують кам’яницю XV століття / Фото Бюро спадщини

У структурі будинку є багато реліктів з цієї доби, наприклад, готичні портали та вікна. На кам’яному обрамленні залишилися сліди пожежі 1527 року, яка майже знищила готичний Львів. Багато деталей було втрачено внаслідок перебудови будинку у 1780-х роках, серед них – віконні обрамлення та колони. Приблизно у той же час руйнування зазнала частина готичного фасаду.

Однією з найцікавіших знахідок була добре збережена система опалення – гіпокауст і підлога з кам’яними отворами, крізь які в приміщення потрапляло тепле повітря. Це найпоширеніший тип класичної античної опалювальної системи, призначеної для обігріву одноповерхових будівель.

У Львові реставрують кам’яницю XV століття / Фото Бюро спадщини

Реставратори виявили капітелі міжвіконних колон на першому поверсі та антаблемент з гротескним маскароном. Їхніх аналогів немає у Львові, але подібні речі можна спостерігати у Флоренції.

Під час реставраційних досліджень було виявлено, що стеля є вторинною, а під нею приховане дерев’яне балкове перекриття та розписи, характерні для періоду ренесансу.

В антресолі однієї з кімнат, в шпарині дерев’яної балки, фахівці знайшли захований у німецькомовну газету 1916 року значок українського січового стрільця. Ймовірно, стрілець переховувався тут під час пацифікації. У підвалі також вдалося виявити місце, де під час Другої світової війни переховувалася єврейська родина.