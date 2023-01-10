Реставраторы подчеркнули, что формирование улицы Армянской и участка, на котором расположен этот дом, интересно с градостроительной точки зрения.

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Новые данные о старом доме

Сейчас каменный дом включен в рядовую застройку, но исследования показали, что раньше это был отделенный дом. Об этом свидетельствует, в частности, огромное ренессансное окно в одной из граничных стен. Его наличие указывает на то, что рядом с этим домом раньше находился переулок. К тому же реставраторы считают, что ранее датировавшийся XVII веком каменный дом на самом деле был построен в XV.

Во Львове реставрируют каменицу XV века / Фото Бюро спадщини

В структуре дома есть много реликтов из этого времени, например, готические порталы и окна. На каменном обрамлении остались следы пожара 1527 года, почти уничтожившего готический Львов. Многие детали были утрачены из-за перестройки дома в 1780-х годах, среди них – оконные обрамления и колонны. Приблизительно в то же время разрушение испытала часть готического фасада.

Одной из самых интересных находок была хорошо сохранившаяся система отопления – гиппокауст и пол с каменными отверстиями, через которые в помещение попадал теплый воздух. Это самый распространенный тип классической античной отопительной системы, предназначенной для обогрева одноэтажных построек.

Во Львове реставрируют каменицу XV века / Фото Бюро наследия

Реставраторы обнаружили капители межоконных колонн на первом этаже и антаблемент с гротескным маскароном. Их аналогов нет во Львове, но подобные вещи можно наблюдать во Флоренции.

В ходе реставрационных исследований было обнаружено, что потолок является вторичным, а под ним скрыто деревянное балочное перекрытие и росписи, характерные для периода ренессанса.

В антресоле одной из комнат, в щели деревянной балки, специалисты нашли спрятанный в немецкоязычную газету 1916 значок украинского сечевого стрелка. Вероятно, стрелок скрывался здесь во время пацификации. В подвале также удалось обнаружить место, где во время Второй мировой войны скрывалась еврейская семья.