Реставрація під час війни: у Львові відновлюють інтер'єр кам’яниці XV століття

Вже понад 2 роки у Львові тривають роботи з реставрації інтер’єрів історичної кам’яниці на вулиці Вірменській. За цей час команді вдалося отримати невідомі раніше дані щодо урбаністичної структури міста.

Реставратори наголосили, що формування вулиці Вірменської та ділянки, на якій розташований цей будинок, цікаве з містобудівної точки зору.

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Нові дані про стару кам'яницю

Зараз кам’яниця включена у рядову забудову, але дослідження показали, що раніше це був відокремлений будинок. Про це свідчить, зокрема, величезне ренесансне вікно в одній із межових стін. Його наявність вказує на те, що поруч з цим будинком раніше був провулок. До того ж реставратори вважають, що кам'яниця, яка раніше датувалася XVII століттям, насправді була збудована у XV.

У Львові реставрують кам’яницю XV століття / Фото Бюро спадщини

У структурі будинку є багато реліктів з цієї доби, наприклад, готичні портали та вікна. На кам’яному обрамленні залишилися сліди пожежі 1527 року, яка майже знищила готичний Львів. Багато деталей було втрачено внаслідок перебудови будинку у 1780-х роках, серед них – віконні обрамлення та колони. Приблизно у той же час руйнування зазнала частина готичного фасаду.

Однією з найцікавіших знахідок була добре збережена система опалення – гіпокауст і підлога з кам’яними отворами, крізь які в приміщення потрапляло тепле повітря. Це найпоширеніший тип класичної античної опалювальної системи, призначеної для обігріву одноповерхових будівель.

У Львові реставрують кам’яницю XV століття / Фото Бюро спадщини

Реставратори виявили капітелі міжвіконних колон на першому поверсі та антаблемент з гротескним маскароном. Їхніх аналогів немає у Львові, але подібні речі можна спостерігати у Флоренції.

Під час реставраційних досліджень було виявлено, що стеля є вторинною, а під нею приховане дерев’яне балкове перекриття та розписи, характерні для періоду ренесансу.

В антресолі однієї з кімнат, в шпарині дерев’яної балки, фахівці знайшли захований у німецькомовну газету 1916 року значок українського січового стрільця. Ймовірно, стрілець переховувався тут під час пацифікації. У підвалі також вдалося виявити місце, де під час Другої світової війни переховувалася єврейська родина.