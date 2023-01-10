Реставрация во время войны: во Львове восстанавливают интерьер каменицы XV века

Уже более 2 лет во Львове продолжаются работы по реставрации интерьеров исторического каменного дома на улице Вірменській. За это время команде удалось получить неизвестные ранее данные по урбанистической структуре города.

Реставраторы подчеркнули, что формирование улицы Армянской и участка, на котором расположен этот дом, интересно с градостроительной точки зрения.

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Новые данные о старом доме

Сейчас каменный дом включен в рядовую застройку, но исследования показали, что раньше это был отделенный дом. Об этом свидетельствует, в частности, огромное ренессансное окно в одной из граничных стен. Его наличие указывает на то, что рядом с этим домом раньше находился переулок. К тому же реставраторы считают, что ранее датировавшийся XVII веком каменный дом на самом деле был построен в XV.

Во Львове реставрируют каменицу XV века / Фото Бюро спадщини

В структуре дома есть много реликтов из этого времени, например, готические порталы и окна. На каменном обрамлении остались следы пожара 1527 года, почти уничтожившего готический Львов. Многие детали были утрачены из-за перестройки дома в 1780-х годах, среди них – оконные обрамления и колонны. Приблизительно в то же время разрушение испытала часть готического фасада.

Одной из самых интересных находок была хорошо сохранившаяся система отопления – гиппокауст и пол с каменными отверстиями, через которые в помещение попадал теплый воздух. Это самый распространенный тип классической античной отопительной системы, предназначенной для обогрева одноэтажных построек.

Во Львове реставрируют каменицу XV века / Фото Бюро наследия

Реставраторы обнаружили капители межоконных колонн на первом этаже и антаблемент с гротескным маскароном. Их аналогов нет во Львове, но подобные вещи можно наблюдать во Флоренции.

В ходе реставрационных исследований было обнаружено, что потолок является вторичным, а под ним скрыто деревянное балочное перекрытие и росписи, характерные для периода ренессанса.

В антресоле одной из комнат, в щели деревянной балки, специалисты нашли спрятанный в немецкоязычную газету 1916 значок украинского сечевого стрелка. Вероятно, стрелок скрывался здесь во время пацификации. В подвале также удалось обнаружить место, где во время Второй мировой войны скрывалась еврейская семья.