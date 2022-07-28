Для відбудови Північної Салтівки можуть використати технологію 3D-друку

Повідомляється, що пропозиція післявоєнної реконструкції за допомогою 3D-друку потрапила до десятки кращих проєктів міжнародного конкурсу Impact Design та посіла 6 місце.

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Після перевірок пошкоджені частини радянської забудови демонтують. Самі панельні конструкції зміцнять металевим каркасом і зроблять архітектурну "латку" з житлових модулів, які будуть надруковані на 3D-принтері.

Модуль площею 31,3 метра квадратних буде складатись з двох рівнів. До першого входять кухня, вітальня, ванна кімната та робоча зона. Інша матиме два робочих і спальних місця та невелику потайну ігрову для дітей.



Інтер’єри житлового модуля / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва

Також архітектори подбали про системи зберігання та меблі-трансформери. У цокольному поверсі для кожної квартири передбачено контейнери, де господарі можуть зберігати великогабаритні речі.

Окрім того, Любомир і Костянтин пропонують за потреби облаштовувати спортивні майданчики чи зони для відпочинку на покрівлях споруд. А біля будівель передбачено місце для паркування, підзарядки електросамокатів і велосипедів.

Фасад реставрованого будинку / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва

Враховуючи те, що вся територія України з середини 1950-х років була забудована житловими багатоповерховими панельними будинками цієї ж серії, цей досвід можна поширити і на інші території, які постраждали від російської агресії,

– пояснюють розробники.

Вони додають, що обрали технологію 3D-друку, бо за її допомогою можна швидко створити постійне житло для тисяч постраждалих українців. Крім того, рішення заощадить людський ресурс та допоможе зекономити на будматеріалах та логістиці.



Деталі проєкту / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва