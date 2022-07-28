Повідомляється, що пропозиція післявоєнної реконструкції за допомогою 3D-друку потрапила до десятки кращих проєктів міжнародного конкурсу Impact Design та посіла 6 місце.

Читайте також Монолітно-каркасне житло з паркінгом: девелопер про найпопулярніший формат новобудов у Львові

Відбудова Північної Салтівки: що відомо про концепт

Після перевірок пошкоджені частини радянської забудови демонтують. Самі панельні конструкції зміцнять металевим каркасом і зроблять архітектурну "латку" з житлових модулів, які будуть надруковані на 3D-принтері.

Модуль площею 31,3 метра квадратних буде складатись з двох рівнів. До першого входять кухня, вітальня, ванна кімната та робоча зона. Інша матиме два робочих і спальних місця та невелику потайну ігрову для дітей.

Для відбудови Північної Салтівки можуть використати технологію 3D-друку
Інтер’єри житлового модуля / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва

Також архітектори подбали про системи зберігання та меблі-трансформери. У цокольному поверсі для кожної квартири передбачено контейнери, де господарі можуть зберігати великогабаритні речі.

Окрім того, Любомир і Костянтин пропонують за потреби облаштовувати спортивні майданчики чи зони для відпочинку на покрівлях споруд. А біля будівель передбачено місце для паркування, підзарядки електросамокатів і велосипедів.

Для відбудови Північної Салтівки можуть використати технологію 3D-друку

Фасад реставрованого будинку / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва

Враховуючи те, що вся територія України з середини 1950-х років була забудована житловими багатоповерховими панельними будинками цієї ж серії, цей досвід можна поширити і на інші території, які постраждали від російської агресії,
– пояснюють розробники.

Вони додають, що обрали технологію 3D-друку, бо за її допомогою можна швидко створити постійне житло для тисяч постраждалих українців. Крім того, рішення заощадить людський ресурс та допоможе зекономити на будматеріалах та логістиці.

Для відбудови Північної Салтівки можуть використати технологію 3D-друку
Деталі проєкту / Візуалізації Любомира Подолянича і Костянтина Русєва