Люди все частіше обирають життя у невеличких сільських будиночках: в чому причина

Ці заміські будинки менші за приватні маєтки. Для їхнього зведення використовують здебільшого натуральні матеріали. А меблі й приладдя відповідають мінімалістичній формі фасаду.

І все ж, з кожним роком дедалі більше мешканців мегаполісів обирають саме їх для відпочинку та навіть постійного проживання. Розберімося, що приваблює цих людей.

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Роберт Клантен, генеральний директор компанії Gestalten, яка спеціалізується на розробці та будівництві невеличких будинків, стверджує, що їхня популярність пов'язана з природним бажанням людини відійти від звичного способу життя.

Ми всі прагнемо отримати "третє місце" (щось не пов'язане ні з роботою, ні з домом), яке дозволить нам бути іншими людьми.

У 1960-х роках це місце займали бари, з 1980 – 90-ті – нічні клуби, зараз – "третє місце" зайняли модульні будинки, де завжди можна розслабитися і підзарядитись.

Незлічена кількість історій людей, які переїхали або придбали такі будівлі для відпочинку, показує, що лихоманка охопила всі континенти й подібні рішення мають попит як в Австралії, так і в Ісландії.

Мінімалізм та менші витрати

Укриття в Ісландії / Фото Cabin Fever

Дизайнери, які займаються створенням цих відірваних від цивілізації будинків, перетворили простоту на мистецтво, зробивши мінімалістичний спосіб життя привабливим та цікавим. Крім того, тенденція до відмови від зайвого допомогла зекономити на будівництві та створити більше з меншими витратами.

Повернення до основ дизайну – гарне нагадування про те, що насправді нам потрібно зовсім мало,

– зазначають архітектори.

Можливість пожити в екзотичних місцях

Новаторський проєкт на віддаленій локації / Фото Cabin Fever

Перебуваючи в безпечному місці в оточенні дикої природи, ми позбуваємося від наших повсякденних проблем. Такі хатинки, як La Loica та La Tagua розташовані над тихоокеанським узбережжям у Чилі; у той час, як хатини Folly дають можливість пожити у південній каліфорнійській пустелі.

Товсті стіни та скатний дах роблять ці місця пристосованими для життя впродовж цілого року. А будинки на деревах Сігурда Ларсена у Данії, можуть витримувати навіть найекстремальніші погодні умови.

Використання матеріалів, які не псують ландшафту

Сучасна інтерпретація А-подібної конструкції /Фото Cabin Fever

Навіть при використанні сучасних будівельних технологій архітектори максимально зосереджуються на місцевих матеріалах. Будиночок Indigo в Нідерландах оброблений місцевими ялиною та модриною. А норвезький елінг – фанерою із тамтешньої сосни.

Матеріали та форма роблять цей будинок придатним для життя впродовж усього року / Фото Cabin Fever

Часто для будинків використовують скло, сталь та бетон. За задумом авторів, ці елементи чудово вписуються у ландшафти. Фасади будинків Casa Etérea у Мексиці та Synvillan у Швеції виготовлені з полірованої сталі, що відбиває навколишню природу. А данські будиночки з дерева та металу повинні покритися мохом. Котедж Aska Cabin має обвуглений дерев'яний фасад, що "повторює ділянки скелі, які виглядають з-під снігу".

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Коли зародився тренд

Віддалені будинки допомагають втекти від рутини / Фото Cabin Fever

Культура невеликих будиночків розпочинається на півночі Європи – в горах Шотландії, де перші подібні конструкції почали з'являтися ще в 3500 році до нашої ери. Тож не дивно, що у всьому світі естетика сільських будиночків запозичена зі скандинавських країн.

Попри це архітектори зазначають, що не варто применшувати дизайни хатинок у Латинській Америці та Австралії, оскільки вони явно не є імітацією нордичних дизайнерських ідей.

В кожному регіоні можна прослідкувати свої тенденції, але всі архітектори одноголосно вважають, що підвищення інтересу до цих споруд збіглося із початком пандемії, коли люди прагнули втекти кудись, де можна не бачити нікого, окрім сім'ї чи друзів. Саме через це прагнення все більше мешканців міст віддають перевагу життю в мінімалістичних будинках у дивовижних місцях.