И все же, с каждым годом все больше жителей мегаполисов выбирают именно их для отдыха и постоянного проживания. Разберемся, что привлекает этих людей.

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Роберт Клантен, генеральный директор компании Gestalten, специализирующейся на разработке и строительстве небольших домов, утверждает, что их популярность связана с естественным желанием человека отойти от обычного образа жизни.

Мы все стремимся получить "третье место" (что-то не связанное ни с работой, ни с домом), которое позволит нам быть другими людьми.

В 1960-х годах это место занимали бары, с 1980-х и 90-е – ночные клубы, сейчас – "третье место" заняли модульные дома, где всегда можно расслабиться и подзарядиться.

Бесчисленное количество историй людей, которые переехали или приобрели такие здания для отдыха, показывает, что лихорадка охватила все континенты и подобные решения пользуются спросом как в Австралии, так и в Исландии.

Минимализм и меньшие затраты

Укрытие в Исландии / Фото Cabin Fever

Дизайнеры, занимающиеся созданием этих оторванных от цивилизации домов, превратили простоту в искусство, сделав минималистичный образ жизни привлекательным и интересным. Кроме того, тенденция отказа от всего лишнего, помогла сэкономить на строительстве и создать больше с меньшими затратами.

Возвращение к основам дизайна – хорошее напоминание о том, что на самом деле нам нужно совсем мало,

– отмечают архитекторы.

Возможность пожить в экзотических местах

Новаторский проект на удаленной локации / Фото Cabin Fever

Находясь в безопасном месте в окружении дикой природы, мы избавляемся от наших повседневных проблем. Такие избушки, как La Loica и La Tagua, расположены над тихоокеанским побережьем в Чили; в то время как хижины Folly дают возможность пожить в южной калифорнийской пустыне.

Толстые стены и скатная крыша делают эти места приспособленными для жизни на протяжении целого года. А дома на деревьях Сигурда Ларсена в Дании могут выдерживать даже самые экстремальные погодные условия.

Использование материалов, которые не портят ландшафт

Современная интерпретация А-образной конструкции / Фото Cabin Fever

Даже при использовании современных строительных технологий архитекторы максимально сосредотачиваются на местных материалах. Домик Indigo в Нидерландах отделан местными елью и лиственницей. А норвежский эллинг – фанерой из местной сосны.

Материалы и форма делают это здание пригодным для жизни на протяжении всего года / Фото Cabin Fever

Часто для зданий используют стекло, сталь и бетон. По замыслу авторов эти элементы прекрасно вписываются в ландшафты. Фасады домов Casa Etérea в Мексике и Synvillan в Швеции изготовлены из полированной стали, отражающей окружающую природу. А датские домики из дерева и металла должны покрыться мхом. Коттедж Aska Cabin имеет обугленный деревянный фасад, "повторяющий участки скалы, которые проглядываются из-под снега".

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Когда зародился тренд

Удаленные дома помогают убежать от рутины / Фото Cabin Fever

Культура небольших домиков начинается на севере Европы – в горах Шотландии, где первые подобные конструкции начали появляться еще в 3500 до нашей эры. Неудивительно, что во всем мире эстетика сельских домиков заимствована из скандинавских стран.

Несмотря на это, архитекторы отмечают, что не стоит преуменьшать дизайны домиков в Латинской Америке и Австралии, поскольку они явно не являются имитацией нордических дизайнерских идей.

В каждом регионе можно проследить свои тенденции, но все архитекторы единогласно считают, что повышение интереса к этим сооружениям совпало со временем пандемии, когда люди стремились бежать куда-нибудь, где можно не видеть никого, кроме семьи или друзей. Именно из-за этого стремления, все больше жителей городов предпочитают жизнь в минималистических домах в удивительных местах.