Коли справа стосується оформлення спальні в максималістському стилі, важливо йти власним шляхом, а не наслідувати чужим ідеям. Максималізм – це про індивідуальність та креатив. Повторити чийсь дизайн до деталей майже неможливо, і в цьому його особливість.

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"Максималізм не обов'язково прирівнюється до яскравих просторів, наповнених надмірним декором; скоріше для мене максималізм означає стратегічне й ретельно продумане використанням кольорів і візерунків", – каже американська дизайнерка Саманта Стейтіс-Лінч.

Оберіть "гучні" шпалери

Максималістична спальня з візерунковими шпалерами / Фото MMB Studio

Зробіть акцентне узголів'я більшого розміру

Спальня в землистих тонах з візерунковим узголів'ям / Фото Future

Поєднайте різні візерунки, які вам до вподоби

Спальня у вінтажному стилі з максималістським декором / Фото Mind The Gap

Черпайте натхнення в природи

Зелений, жовтий і коричневий тони створюють заспокійливу атмосферу / Фото Future

Довершуйте інтер'єр творами мистецтва

Повішайте улюблені картини / Фото Matthew Williamson