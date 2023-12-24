Коли справа стосується оформлення спальні в максималістському стилі, важливо йти власним шляхом, а не наслідувати чужим ідеям. Максималізм – це про індивідуальність та креатив. Повторити чийсь дизайн до деталей майже неможливо, і в цьому його особливість.
Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта
"Максималізм не обов'язково прирівнюється до яскравих просторів, наповнених надмірним декором; скоріше для мене максималізм означає стратегічне й ретельно продумане використанням кольорів і візерунків", – каже американська дизайнерка Саманта Стейтіс-Лінч.
Оберіть "гучні" шпалери
Максималістична спальня з візерунковими шпалерами / Фото MMB Studio
Зробіть акцентне узголів'я більшого розміру
Спальня в землистих тонах з візерунковим узголів'ям / Фото Future
Поєднайте різні візерунки, які вам до вподоби
Спальня у вінтажному стилі з максималістським декором / Фото Mind The Gap
Черпайте натхнення в природи
Зелений, жовтий і коричневий тони створюють заспокійливу атмосферу / Фото Future
Довершуйте інтер'єр творами мистецтва
Повішайте улюблені картини / Фото Matthew Williamson