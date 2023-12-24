Когда дело касается оформления спальни в максималистском стиле, важно идти собственным путем, а не подражать чужим идеям. Максимализм – это об индивидуальности и креативе. Повторить чей-то дизайн к деталям практически невозможно, и в этом его особенность.
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"Максимализм не обязательно приравнивается к ярким просторам, наполненным чрезмерным декором; скорее для меня максимализм означает стратегическое и тщательно продуманное использованием цветов и узоров", – говорит американская дизайнер Саманта Стейтис-Линч.
Выберите "громкие" обои
Максимальная спальня с узорными обоями / Фото MMB Studio
Сделайте акцентное изголовье большего размера
Спальня в землистых тонах с узорным изголовьем / Фото Future
Соедините разные узоры, которые вам нравятся
Спальня в винтажном стиле с максималистским декором / Фото Mind The Gap
Черпайте вдохновение у природы
Зеленый, желтый и коричневый тона создают успокаивающую атмосферу.
Довершайте интерьер произведениями искусства
Повешайте любимые картины / Фото Matthew Williamson