Когда дело касается оформления спальни в максималистском стиле, важно идти собственным путем, а не подражать чужим идеям. Максимализм – это об индивидуальности и креативе. Повторить чей-то дизайн к деталям практически невозможно, и в этом его особенность.

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"Максимализм не обязательно приравнивается к ярким просторам, наполненным чрезмерным декором; скорее для меня максимализм означает стратегическое и тщательно продуманное использованием цветов и узоров", – говорит американская дизайнер Саманта Стейтис-Линч.

Выберите "громкие" обои

Максимальная спальня с узорными обоями / Фото MMB Studio

Сделайте акцентное изголовье большего размера

Спальня в землистых тонах с узорным изголовьем / Фото Future

Соедините разные узоры, которые вам нравятся

Спальня в винтажном стиле с максималистским декором / Фото Mind The Gap

Черпайте вдохновение у природы

Зеленый, желтый и коричневый тона создают успокаивающую атмосферу.

Довершайте интерьер произведениями искусства

Повешайте любимые картины / Фото Matthew Williamson