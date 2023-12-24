Ідеї спальні в максималістському стилі: ці дизайни є справжніми витворами мистецтва
Джерело:Homes & Gardens
Максималізм є антонімом мінімалізму. Яскраві кольори, багато принтів і декоративних акцентів формують цей стиль дизайну. Хоча багатьом здається, що максималізм не доречний для інтер'єру спальні, проєкти дизайнерів доводять протилежне.
Коли справа стосується оформлення спальні в максималістському стилі, важливо йти власним шляхом, а не наслідувати чужим ідеям. Максималізм – це про індивідуальність та креатив. Повторити чийсь дизайн до деталей майже неможливо, і в цьому його особливість.
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"Максималізм не обов'язково прирівнюється до яскравих просторів, наповнених надмірним декором; скоріше для мене максималізм означає стратегічне й ретельно продумане використанням кольорів і візерунків", – каже американська дизайнерка Саманта Стейтіс-Лінч.