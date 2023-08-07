Яскрава біла палітра зовні, кутова лінія даху та передня огорожа з перфорованої цегли одразу нагадують атмосферу 1960-х років. Любов власників до цієї епохи ще більше помітна в інтер'єрі з модерністською естетикою.

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Краса у простих деталях

Власник каже, що він завжди відчував слабкість до модернізму середини століття. Тому він не міг втратити шанс зробити щось в такому дусі у своєму тихому дворі. За допомогою чоловік звернувся до архітекторів.

"Нічого подібного раніше в Джілонзі Весті не робили, тому я подумав, що відійду від норми і зроблю щось унікальне. Шафи з тикового дерева скрізь і дрібні деталі, як-от усі дерев'яні двері та арки, справді репрезентують ту епоху середини століття", – поділився власник.

Це будинок з відкритою кухнею, їдальнею та зоною відпочинку, що переходить у критий внутрішній дворик і на галявину. Прилегла розважальна кімната також виходить у двір. Вона вміщує власну мінікухню з баром для цілорічних зустрічей.

Дуже простий інтер'єр, чим він і особливий / Фото Realestate

Головна спальня є особливою завдяки відкритим дерев'яним балкам на стелі та паркетом з дубової підлоги. На кухні встановлена. до речі, сланцева плитка, що є чудовим фоном для шаф з тикового дерева.

Тут використали кожен квадратний метр: комора веде до пральні, а кабінет облаштований у коридорі, звідки можна потрапити до двох невеликих спалень.

"Це суперкрутий маленький будиночок, і розташування фантастичне. На вулиці всього дев'ять будинків, так тихо", – розповів будівельник, який працював над житлом.

Будинок з'явиться на аукціоні 26 серпня. Його сподіваються продати за ціною в межах від 1,5 до 1,65 мільйона доларів.