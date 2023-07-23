Три кольори, в які не можна фарбувати маленьку спальню

Маленькі спальні буває так складно облаштувати. Є так багато правил, яких слід дотримуватися, більшість з них стосуються якраз кольору.

І в цьому є логіка, адже колір, мабуть, є найважливішим дизайнерським рішенням, яке обдумають експерти під час оформлення кімнати. Він має здатність візуально збільшити чи зменшити кімнату. Якщо ваша спальня, наприклад, і так маленька, то неправильний колір зменшить її ще більше.

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Тож з'ясуймо, які кольори для спальні треба використовувати з обережністю.

Яскравий білий

Уникати білого? У маленькій спальні? Але білий колір якраз призначений для використання в крихітних просторах, чи не так? Річ у тім, що у своїй найчистішій, найяскравішій формі білий може бути суворим і таким, що нагадує клінічну кімнату.

"Теплі нейтральні відтінки з елементами червоного або жовтого доречніші для створення легкої, але м'якої та затишної атмосфери, якщо ваша спальня маленька", – радять дизайнери.

Жовтий

"Ми завжди уникаємо жовтих тонів на підлозі та яскравіших відтінків цього кольору на стінах. Яскраво-жовтий забирає енергію та з часом напружує зір. Крім того, він як правило, важче поєднуєтеся з різними кольорами дерева", – кажуть експерти з дизайну

Жовтий колір може спрацювати в маленькій спальні, якщо використовувати більш приглушений відтінок, наприклад гірчично-жовтий.

Чорний

Чорний у його найтемнішому та найсправжнішому вигляді — це колір, якого слід уникати в маленькій спальні. Ви ж не хочете; щоб ваша кімната була схожа на темницю?

Якщо ви дуже хочете пофарбувати стіни в темний колір, то обирайте коричневий.