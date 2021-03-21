У квартирах дуже часто зустрічаються маленькі ванні. Власники задаються питаннями, як зробити приміщення більш просторим, і як вмістити все необхідне.

Трьома важливими секретами компактної ванної кімнати поділилася дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Маленька ванна. Страшно? Не бійтеся, я поділюся кількома секретами, як впоратися з цією бідою,

– зазначила Пашковська.

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Душова кабіна

У першу чергу робимо душову кабіну. Для цього вибираємо скляні двері, змішувач, акуратну душову стійку і отримуємо дуже стильну ванну.

Душова кабіна може бути стильною​ / Фото pinterest

Акценти

Яскраві акценти у ванній кімнаті відвернуть увагу від скромної площі приміщення. Це можуть бути аксесуари або декор.

Правильні акценти відволічуть увагу від квадратури / Фото pinterest

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Розширюємо приміщення

Магія дзеркал – знайомий прийом. Дзеркало "розчиняє" стіну і відображає світло,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Дзеркало – один з найпоширеніших прийомів для ванної / Фото