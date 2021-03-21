Маленька ванна у квартирі: 3 секрети для затишку і краси
У квартирах дуже часто зустрічаються маленькі ванні. Власники задаються питаннями, як зробити приміщення більш просторим, і як вмістити все необхідне.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Трьома важливими секретами компактної ванної кімнати поділилася дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Маленька ванна. Страшно? Не бійтеся, я поділюся кількома секретами, як впоратися з цією бідою,
– зазначила Пашковська.
3 крутих прийоми для маленької ванної
Душова кабіна
У першу чергу робимо душову кабіну. Для цього вибираємо скляні двері, змішувач, акуратну душову стійку і отримуємо дуже стильну ванну.
Душова кабіна може бути стильною / Фото pinterest
Акценти
Яскраві акценти у ванній кімнаті відвернуть увагу від скромної площі приміщення. Це можуть бути аксесуари або декор.
Правильні акценти відволічуть увагу від квадратури / Фото pinterest
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Розширюємо приміщення
Магія дзеркал – знайомий прийом. Дзеркало "розчиняє" стіну і відображає світло,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Дзеркало – один з найпоширеніших прийомів для ванної / Фото
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