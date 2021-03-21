В квартирах очень часто встречаются маленькие ванные. Владельцы задаются вопросами, как сделать помещение более просторным, и как вместить все необходимое.

Тремя важными секретами компактной ванной комнаты поделилась дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Маленькая ванная. Страшно? Не бойтесь, я поделюсь несколькими секретами, как справиться с этой бедой,

– отметила Пашковская.

3 крутых приема для маленькой ванной

Душевая кабина

В первую очередь делаем душевую кабину. Для этого выбираем стеклянную дверь, смеситель, аккуратную душевую стойку и получаем очень стильную ванную.

Душевая кабина может быть стильной / Фото pinterest

Акценты

Яркие акценты в ванной комнате отвлекут внимание от скромной площади помещения. Это могут быть аксессуары или декор.

Правильные акценты отвлекут внимание от квадратуры / Фото pinterest

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Расширяем помещение

Магия зеркал – знакомый прием. Зеркало "растворяет" стену и отражает свет,

– пояснила дизайнер интерьера.

Зеркало – один из самых распространенных приемов для ванной / Фото