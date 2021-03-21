Маленькая ванная в квартире: 3 секрета для уюта и красоты
В квартирах очень часто встречаются маленькие ванные. Владельцы задаются вопросами, как сделать помещение более просторным, и как вместить все необходимое.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Тремя важными секретами компактной ванной комнаты поделилась дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Маленькая ванная. Страшно? Не бойтесь, я поделюсь несколькими секретами, как справиться с этой бедой,
– отметила Пашковская.
3 крутых приема для маленькой ванной
Душевая кабина
В первую очередь делаем душевую кабину. Для этого выбираем стеклянную дверь, смеситель, аккуратную душевую стойку и получаем очень стильную ванную.
Душевая кабина может быть стильной / Фото pinterest
Акценты
Яркие акценты в ванной комнате отвлекут внимание от скромной площади помещения. Это могут быть аксессуары или декор.
Правильные акценты отвлекут внимание от квадратуры / Фото pinterest
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Расширяем помещение
Магия зеркал – знакомый прием. Зеркало "растворяет" стену и отражает свет,
– пояснила дизайнер интерьера.
Зеркало – один из самых распространенных приемов для ванной / Фото
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