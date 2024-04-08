"Шматочок раю": 5 приватних островів з власним житлом, які продають за ціною будинку

Життя на приватному острові звучить фантастично, чи не так? Особливо ця ідея подобається людям, які мріють жити без сусідів або ж повністю усамітнитися. На ринку США пропонують 5 острівці із власним помешканням за ціною будинків на різний бюджет.

До більшості острівців можна швидко добратися від материка на човні. І вони не коштують по кілька мільйонів доларів. Місцеві рієлтори кажуть, що це справжні "шматочки раю" на землі.

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Кук, штат Міннесота

Ціна: 998 500 доларів

Острівець для відпочинку влітку / Фото Realtor

Цей маленький острів на озері Верміліон пропонує чудову можливість для літнього відпочинку. Будиночок, що розташований на березі, вміщує три спальні. У власності також є сауна та гостьова каюта.

Рейнджлі, штат Мен

Ціна: 629 тисяч доларів



Ідеальне місце для життя серед природи / Фото Realtor

Острівець розташований на озері під назвою Mooselookmeguntic. Рієлтори кажуть, що нові власники оцінять шарм 1950-х років у будиночку площею 60 квадратів. У помешканні є дві спальні, мінікухня з електрикою та водонагрівачем. Душ і туалет розташовані надворі.

Гаммонд, штат Нью-Йорк

Ціна: 859 тисяч доларів



Чарівний острівець з будинком на річці / Фото Realtor

Цей острів "притулився" до затоки вздовж мальовничої річки Святого Лаврентія, поблизу канадського кордону. Котедж на клаптику землі побудували у 2003 році котедж. Він вміщує три спальні та інші кімнати з елітними меблями й технікою.

Мікоста, штат Мічиган

Ціна: 1,8 мільйона доларів



Острів з лісовою місцевістю / Фото Realtor

Цей острів заслуговує на назву "Лісова фантазія", адже просто "заповнений" кедрами, дубами та соснами. Він розташований на озері School Section Lake. Відомо, що на ділянці є пара котеджів, що збудували в 1957 році. Вони вміщують по дві спальні, кухню та кілька палуб.

Гаммонд, штат Нью-Йорк

Ціна: 975 тисяч доларів

Острів з незавершеним житлом / Фото Realtor

Ще один острівець, що розташований на річці Святого Лаврентія. У 2015 році колишній власник почав будувати тут житло, але не завершив його. Тому новий власник змушений буде це зробити.

Площа будинку становить 80 квадратних метрів. Дерев'яна підлога, склепінчаста стеля, шафи та кварцові стільниці на кухні й у ванні вже є. Роботи залишилося не так уже й багато.