Сільський стиль і дивний дизайн: будинки, які чудом отримали архітектурну нагороду

Часом складно зрозуміти ту межу, де архітектурне мистецтво перетікає в авторський несмак та кричущий максималізм.

Ці творці змогли зупинитись на цій тонкій межі та створили унікальні витвори, які не всім сподобаються ззовні, але вражають своїм стильним дизайном всередині.

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Ці будиночки увійшли до списку Вікторіанської архітектурної премії

Першим претендентом на нагороду став старенький фермерський будинок, який пройшов унікальну історію. Спроєктована будівля ще у 1980-х років і є однією з особливих робіт Джілонга.



Будинок, який став учасником премії / Фото Realestate

Він також став автором двох нових будинків в містах Баннокберн і Барвон Хедс. Перший легко сплутати з класичним сільським будинком минулого століття, проте наповнення проєкту та ідея і справді вражають.

Фермерський будинок у Баннокберні – це данина традиційним сільським мотивам регіону, починаючи від котеджу, і завершуючи верандою.



Будинок створений у старовинному стилі / Фото Realestate



Дизайнерський будинок / Фото Realestate

Ще один "герой" виставки – новий житловий будинок AB House від Solomon Troup Architects у Барвон-Хедс. Всередині розмістились три спальні поміж деформованого колонами приміщення.



Кухня у стильному AB House / Фото Realestate

Сусідом попереднього будинку став на півострові Белларін будинок Point Lonsdale House. Власники викупили його та зі звичайного сімейного будинку створили витвір мистецтва. Всередині повністю оновили ремонт, а ззовні ретельно попрацювали над фасадом.

Будинок Point Lonsdale House / Фото Realestate



Стильна кухня / Фото Realestate

Найбільше уваги привертає звісно цей унікальний поромний термінал Квінскліфф. Він може позмагатись за мистецький титул із втіленнями найкращих архітекторів останніх століть. Проєкт майже космічної ери є результатом 10-річної роботи F2 Architects та операторами поромів.



Поромний термінал Квінскліфф / Фото Realestate