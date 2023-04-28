Эти создатели смогли остановиться на этой тонкой границе и создали уникальные произведения, которые не всем понравятся извне, но поражают своим стильным дизайном внутри.

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Эти домики вошли в список Викторианской архитектурной премии

Первым претендентом на награду стал старенький фермерский дом, прошедший уникальную историю. Спроектированное здание еще в 1980-е годы и является одной из особых работ Джиллонга.



Дом, ставший участником премии / Фото Realestate

Он также стал автором двух новых домов в городах Баннокберн и Барвон Хэдс. Первый легко спутать с классическим сельским домом прошлого века, однако наполнение проекта и идея действительно впечатляют.

Фермерский дом в Баннокберне – это дань традиционным сельским мотивам региона, начиная от коттеджа и завершая верандой.



Дом создан в старинном стиле / Фото Realestate



Дизайнерский дом / Фото Realestate

Еще один "герой" выставки – новый жилой дом AB House от Solomon Troup Architects в Барвоне-Хедсе. Внутри разместились три спальни среди деформированного колоннами помещения.



Кухня в стильном AB House / Фото Realestate

Соседом предыдущего дома на полуострове Белларин стал дом Point Lonsdale House. Владельцы выкупили его и из обычного семейного дома создали произведение искусства. Внутри полностью обновили ремонт, а снаружи усердно поработали над фасадом.

Дом Point Lonsdale House / Фото Realestate



Стильная кухня / Фото Realestate

Больше всего внимания привлекает конечно этот уникальный паромный терминал Квинсклифф. Он может сразиться за архитектурный титул с воплощениями лучших архитекторов последних веков. Проект почти космической эры является результатом 10-летней работы F2 Architects и операторами паромов.



Паромный терминал Квинсклифф / Фото Realestate