Маленьке, але дуже затишне: це помешкання в горах доводить, що "більше не означає краще"

Mini Mountain Blue – крихітний будинок у Блу-Ридж, штат Джорджія. Це казкове помешкання доводить усім, що "більше не означає краще".

Помешкання демонструє сільську, але сучасну естетику, яку всі бажають мати в гірському будинку. Будиночок доступний в оренду, на цю весну є ще кілька вільних дат.

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У будинку є одна кімната

Такий простір вимагає розумних ідей для фарбування та ще розумнішого зберігання – схожих на ті, що є в цьому унікальному будиночку.

Перше, що впадає у вічі, коли ми бачимо будинок, – невимушений і бірюзово-блакитний колір стін. Його ідеально доповнює зелень навколо. Усередині стіни мають світліший відтінок.

Блакитний колір і всі його різноманітні відтінки дуже популярні в дизайні інтер'єру. Вони створюють світлу, яскраву атмосферу та випромінюють заспокійливу, безтурботну естетику, яка бажана в будинку будь-якого розміру,

– каже власник будиночка Домінік Майленд.

Зліва, біля самого входу, в кімнаті облаштований кухонний куточок, де є стіл, техніка, тумби з посудом, що окремо освітлюються. Справа – стоїть диван з каміном та телевізором, тобто мінівітальня. Трохи вище можна побачити огороджене ліжко з тумбою, що слугує спальнею.

Маленький і затишний будиночок / Фото Airbnb

Хоч будинок розташований на горі в тихому місці, до центру міста їхати декілька хвилин.