Дом демонстрирует деревенскую, но современную эстетику, которую все желают иметь в горном доме. Домик доступен в аренду, этой весной есть еще несколько свободных дат.

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В доме есть одна комната

Такое пространство требует разумных идей для покраски и еще более умного хранения – похожих на те, что есть в этом уникальном домике.

Первое, что бросается в глаза, когда мы видим дом, – непринужденный и бирюзово-голубой цвет стен. Его идеально дополняет зелень вокруг. Внутри стены имеют более светлый оттенок.

Голубой цвет и все его разнообразные оттенки очень популярны в дизайне интерьера. Они создают светлую, яркую атмосферу и излучают успокаивающую, беззаботную эстетику, которая желательна в доме любого размера,

– говорит владелец домика Доминик Майленд.

Слева, у самого входа, в комнате обустроен кухонный уголок, где есть стол, техника, отдельно освещаемые тумбы с посудой. Справа – стоит диван с камином и телевизором, то есть минигостиная. Чуть выше можно увидеть огражденную кровать с тумбой, которая служит спальней.

Маленький и уютный домик / Фото Airbnb

Хотя дом расположен на горе в тихом месте, в центр города ехать несколько минут.