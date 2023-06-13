Крихітну нерухомість продали за цілих 220 тисяч фунтів стерлінгів. У будиночку є кухня відкритого планування та вітальня, туалет і спальня.

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Маленький будиночок за суттєві гроші

Дім нещодавно збудували з "високим стандартом обробки", враховуючи душову кабіну у ванній кімнаті та індукційну плиту на кухні. Мисливці за житлом посміялися над ціною дерев'яної нерухомості в Сент-Ендрюсі.



Нова кухня / Фото Jam Press

За нижчою ціною ви можете купити шість будинків у Шилдоні, графство Дарем – найдешевшому місці для життя у Великій Британії. Там, де будинки зазвичай продають за 35 тисяч фунтів стерлінгів.

Користувачі жартують: "Вони надрукували зайвий нуль?", "Однак індукційна плита є". Усі сходяться на думці, що це занадто дорого.



Сучасна ванна кімната / Фото Jam Press

В оголошенні зазначено: "Це чарівне окреме бунгало з індивідуальним дизайном, з якого відкривається прекрасний краєвид на парк, і яке зручно розташоване в межах легкої прогулянки від пляжу, гавані та історичного центру Сент-Ендрюса". Тут також є невелика тераса.



Тераса з гарними краєвидами на природу / Фото Jam Press