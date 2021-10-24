У Манхеттені зведуть "перевернутий" хмарочос: як він виглядатиме
Джерело:Design Boom
Фірма архітектора Девіда Аджаїє розкрила деталі амбітного хмарочоса в Нью-Йорку, який повинен стати однією із найвищих споруд Західної півкулі. Особливістю будівлі стане її перевернута форма.
У пресрелізах вказано, що всі інвестори, девелопери, підрядники, будівельники й архітектори будівлі є афроамериканцями. Хмарочос складатиметься з серії блокових секцій, які розширюватимуться до останніх поверхів.
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Що відомо про хмарочос
Вежа висотою 506 метрів включатиме 2 готелі, оглядовий майданчик і каток, а також офісні приміщення зі штаб-квартирою Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення. Будівля отримає назву "Вежа Затвердження".
Проєкт знаходиться на розгляді місцевої влади. Передбачається, що він забезпечить близько 30 тисяч робочих місць.
Пітер Уорд, колишній президент відділу продажів готелів Нью-Йорка, зазначив, що цей проєкт стане потужним стимулом для індустрії туризму та економіки міста.